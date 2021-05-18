Совет директоров АО «Теплоэнерго» утвердил Стратегию развития предприятия до 2023 года

Серьезный акцент в Стратегии сделан также на дальнейшее сокращение сроков отключения горячей воды. Фото: АО «Теплоэнерго»

Совет директоров АО «Теплоэнерго» утвердил Стратегию развития крупнейшей теплоснабжающей компании Нижнего Новгорода на 2021-2023 годы. Главной целью предприятия является обеспечение надежного и качественного теплоснабжения. Все 16 проектов новой Стратегии направлены на планомерное решение задач по успешной реализации этой цели.

«Все 16 проектов, заявленные нами к исполнению в рамках Стратегии на ближайшие три года, являются наиболее актуальными и отвечают требованиям времени и запросам общества. Их реализация приведет к повышению качества и надежности теплоснабжения наших потребителей», - подчеркнул генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

Первым пунктом в Стратегии стоит обновление тепловых сетей в объеме не менее 5% от их общей протяженности в зоне ответственности предприятия. Эта тактика уже показала свою эффективность – за 2019-2020 годы благодаря большим объемам замены сетей удалось достичь снижения общего уровня износа коммуникаций на 10% и снижения повреждаемости на 5%.

«Стратегические планы необходимы для того, чтобы за рутинной работой видеть конечные цели и стремиться к ним. Сохранение больших объемов замены сетей для снижения аварийности, обновление оборудования, вывод из эксплуатации неэффективных объектов, улучшение условий труда работников – все это позволит повысить надежность и качество теплоснабжения в домах, школах и детских садах», - заявил председатель Совета директоров АО «Теплоэнерго», первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

Серьезный акцент в Стратегии сделан также на дальнейшее сокращение сроков отключения горячей воды во время профилактических ремонтов и повышение качества обслуживания потребителей, обращающихся в компанию.

Важными направлениями Стратегии развития предприятия стали задачи по переключению нагрузки с неэффективных котельных на крупные современные источники теплоснабжения, дальнейшему повышению надежности работы этих источников и продолжению внедрения IT-технологий в производственные процессы.

«Я вижу конкретные действия предприятия, направленные на стратегическое развитие. Например, прошедшая зима была холодной и снежной, а количество аварий уменьшилось в сравнении с предыдущим годом. Это результат большой работы – здесь и замена сетей, и обновление оборудования, и серьезный мониторинг, и сопровождение рабочих процессов. Важно все это продолжать, и Стратегия направлена именно на это», - сказал председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман.

Большое внимание уделено в Стратегии развития АО «Теплоэнерго» работе по улучшению условий труда сотрудников, совершенствованию рабочих процессов, а также по мотивированию персонала к профессиональному росту и инициативности.

«Радует, что в Стратегии серьезное место отведено людям, которые непосредственно работают на котельных, следят за состоянием сетей. Предприятие поднимает профессиональный статус и мотивацию своих сотрудников. Например, производственные соревнования – прекрасный пример того, как люди могут показать мастерство и получить за это заслуженную надбавку к заработку. Это поднимает престиж профессии в целом, позволяет привлекать и мотивировать активных молодых рабочих», - отметила председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Елена Ленина.