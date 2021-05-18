«Поезда здоровья» побывали в 20 районах Нижегородской области

Свыше 4,2 тысячи сельских жителей прошли обследования в «Поездах здоровья». С апреля 2021 года мобильные лечебно-диагностические лаборатории побывали в 287 отдаленных населенных пунктах 20 районов Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Специалисты провели около 9 тысяч консультаций и более 10 тысяч обследований. Врачи выдали свыше 2,3 тысяч рекомендации по дополнительному обследованию, а 360 человек по итогам обследования были госпитализированы.

- В работе мобильных комплексов принимают участие врачи 34-х медицинских организаций региона, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» Нижегородской области удалось закупить новые модули для «Поездов здоровья». Они включают в себя аппараты для диагностики сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и сахарного диабета. А в рамках национального проекта «Демография» организован подвоз к передвижным поликлиникам маломобильных жителей и пожилых граждан.

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