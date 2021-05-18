Десятки домов в Нижнем Новгороде останутся без электричества и горячей воды 18 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Плановые отключения горячей воды и электричества произойдут в десятках жилых домов Нижнего Новгорода 18 мая. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В частности, электроэнергию частично отключат в двух районах. В Советском районе до 17 часов не будет света в домах № 11-23 по улице Елецкой, а также в домах №23-50 по улице Енисейской.

В Автозаводском районе электроэнергию отключат на улице Академика Павлова, в домах №№ 19,21-37,39,41, а также на улице Народная Стройка - в домах №№ 10,12,14,16,18,20,21,23,25. Свет вернется в квартиры местных жителей также в 17 часов.

С 12:00 до 17:00 запланировано отключение электроэнергии на улице Красноуральская,1а,5а,3(лифт),3а(лифт), 7а(лифт), с 10:00 до 14:00 - на улице Лескова в домах № 36,38, а также на Прыгунова, 8.

В Ленинском районе шесть домов временно останутся без горячей воды: на улице Даргомыжского в домах №№ 23/3,23/1,23/2,21,19/5, 19/6 ее не будет с 9:00 до 13 часов.