Профильная комиссия обсудила итоги деятельности муниципальных предприятий Нижнего Новгорода в 2020 году

Постоянная комиссия городской Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству на заседании 17 мая 2021 года ознакомилась с итогами финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города за 2020 год.

Как сообщила депутатам директор департамента экономического развития администрации города Марина Антипова, в 2020 году финансово-хозяйственную деятельность осуществляли 16 муниципальных предприятий. «В связи с пандемией коронавируса и введением на территории Нижегородской области режима повышенной готовности в деятельности муниципальных предприятий в 2020 году были отмечены негативные тенденции в виде значительного снижения показателей выручки и совокупной прибыли, а также роста совокупного убытка», – рассказала директор департамента.

Марина Антипова напомнила, что с 28 марта 2020 года была приостановлена деятельность муниципальных предприятий «Автозаводский парк», «Нижегородские бани» и «Дворец бракосочетания Автозаводского района». Деятельность МП «Единый центр муниципального заказа», связанная с организацией питания в общеобразовательных учреждениях и поставкой продуктов питания в дошкольные учреждения была приостановлена в связи с их закрытием в период с марта по август 2020 года, а также в период досрочных осенних каникул. Муниципальные транспортные предприятия «Нижегородское метро», «Нижегородэлектротранс» и «Нижегородпассажиравтотранс» осуществляли перевозку пассажиров в режиме выходного дня.

По словам Марины Антиповой, для данных муниципальных предприятий были разработаны антикризисные планы, направленные на оптимизацию затрат и повышение доходов.

Рассказывая о мерах по поддержке организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции в первую волну пандемии, директор департамента сообщила, что МП «Автозаводский парк» и МП «Нижегородские бани» была оказана поддержка из городского бюджета в виде субсидии на возмещение части затрат на выплату заработной платы и оплату коммунальных услуг в размере 2,6 млн рублей и 1,4 млн рублей соответственно. МП «Нижегородские бани» также была выделена субсидия из резервного фонда правительства Нижегородской области в размере 9,5 млн рублей.

На поддержку транспортных предприятий было выделено 415,8 млн рублей из бюджета Нижнего Новгорода и 728,2 млн рублей из бюджета Нижегородской области. Субсидии МП «Нижегородпассажиравтотранс» составили 108,9 млн рублей и 409,2 млн рублей, МП «Нижегородское метро» – 72,9 млн рублей и 173 млн рублей, «Нижегородэлектротранс» – 234 млн рублей и 146 млн рублей из бюджетов города и области соответственно.

По результатам обсуждения члены комиссии приняли решение заслушать отчеты непосредственных руководителей муниципальных предприятий о деятельности в 2020 году.

«В минувшем году не только частный бизнес, но и муниципальные предприятия оказались в непростых условиях. Мы изучили отчет об их финансово-хозяйственной деятельности и у нас возникли вопросы – к ним и к профильным департаментам. Комиссия должна изучить проблемы и вовремя включиться, чтобы разработать меры поддержки для сохранения муниципальных предприятий», – подвел итог заседания председатель постоянной комиссии Денис Миронов.