Гроза ожидается в Нижнем Новгороде 17 мая 2021 года

В ближайшие 1-2 часа 17 мая в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидаются грозы. Соответствующее экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС по Нижегородской области.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями в Нижегородской области прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с поражением объектов электроэнергии и хранилищ ГСМ, - говорится в сообщении. – Также возможны нарушения в работе систем ЖКХ и происшествия с участием маломерных судов.

Во время грозы нижегородцам рекомендуют держаться подальше от электропроводки, антенн и водопроводных кранов. Также не стоить стоять у окон и дверей.

- В это время рекомендуется отключить все бытовые и электроприборы в доме, - предупреждают спасатели. – Нельзя пользоваться обычным и сотовым телефоном. При нахождении на улице сотовый телефон лучше отключить.