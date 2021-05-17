Ремонт 4 мостов начнется на трассе «Поветлужье» в Нижегородской области 18 мая

На автодороге Р-177 «Поветлужье» в Нижегородской области отремонтируют четыре моста. Фото: ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

С 18 мая 2021 года на федеральной автодороге Р-177 «Поветлужье» в Нижегородской области начнётся ремонт четырёх мостов. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

Рабочие приведут в нормативное состояние мосты через реку «Санхота» на 77-м километре, через реку «Керженец» на 90 километре, через реку «Люнда» на 118-м километре и мост через суходол на 157-м километре.

Движение по мостам через Санохту, Люду и суходол ограничат до 30 сентября, а через Керженец - до 30 ноября. На этих участках временно будет организован реверсивный режим, то есть проезд будет осуществляться по одной полосе, при этом максимально разрешенная скорость составит 40 км/ч. Интервал проезда будет регулироваться светофором.

- Автомобили экстренных служб пропускаются в приоритетном порядке, - отмечают специалисты.

На объектах проведут ремонт балок и опор пролетных строений, также будут восстановлены деформационные швы и укреплены конусы. Естественно, специалисты обустроят систему водоотвода и заменят дорожное полотно износостойким асфальтобетоном. Ещё на мостах обновят барьерное и перильное ограждения.

В связи с этим нижегородских водителей просят с пониманием относиться к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. Также автомобилистов просят быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

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