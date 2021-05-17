Более 200 млн рублей будет направлено на содержание дорог в Нижнем Новгороде

Постоянная комиссия городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству на заседании 17 мая 2021 года одобрила внесение изменений в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов.

Как сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, за счет межбюджетных трансфертов доходную и расходную части бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год предлагается увеличить на 255,6 млн рублей.

Из этих средств 223,2 млн рублей предназначено на содержание автомобильных дорог общего пользования на территории города, 11,8 млн рублей – на устройство перехода между основным зданием и ФОКом школы №30 им. Л.Л. Антоновой, 4,9 млн рублей – на ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности.

На основании обращений депутатов городской Думы учреждениям культуры, образования и физической культуры города из резервного фонда будет выделено 1,3 млн рублей.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год составит 39 млрд 205,9 млн рублей, расходная - 40 млрд 803,3 млн рублей, дефицит - 1 млрд 597,4 млн рублей.

Вопрос о внесении изменений в бюджет Нижнего Новгорода будет рассматриваться городской Думой на заседании 26 мая 2021 года.