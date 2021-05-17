Андрей Левдиков стал директором ГУММиД Нижнего Новгорода

Юрий Шалабаев назначил директором ГУММиД Андрея Левдикова. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Андрей Левдиков назначен директором главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода. Соответствующее решение было принято главой города Юрием Шалабаевым.

До этого Андрей Левдиков был заместителем директора в главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

- Я знаю Андрея Владимировича как профессионала и эксперта в дорожном строительстве. Уверен, что его опыт работы в регионе пригодится на новой должности, - поделился Юрий Шалабаев.

Первостепенной задачей на новом месте перед Левдиковым станет развитие нижегородского метрополитена.

- Это и продление Сормовской линии, и строительство станции «Сенная» в верхней части города, - подчеркнул мэр Нижнего Новгорода.

Справка.

Андрей Владимирович Левдиков родился в 1980 году в Воронеже. Окончил военно-инженерный университет (г.Москва) по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а также военно-технический университет при федеральной службе специального строительства РФ по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы». Работал в коммерческих строительных компаниях, в 2018 году стал первым заместителем директора ГБУ «Дирекция капитального строительства», в 2019 году занял должность директора департамента дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, а затем –заместителя директора по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог».

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