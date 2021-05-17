Солдата-срочника 19 лет убили в центре Нижнего Новгорода

Ужасная трагедия разыгралась ночью 16 мая на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. В ходе перепалки был зарезан 19-летний военнослужащий – солдат-срочник. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Подозреваемым в совершении преступления оказался 33-летний нижегородец. В настоящее время мужчина задержан, скоро в отношении него будет избрана мера пресечения.

Согласно версии следствия, обвиняемый совместно со своими друзьями встретил молодежную компанию недалеко от бывшего кинотеатра «Октябрь», в районе дома № 44. Почвой для ссоры послужило то, что молодые люди решили познакомиться с девушками из компании обвиняемого, но получили отказ.

Тогда словесная перепалка переросла в настоящую драку: обвиняемый достал нож и ударил им в грудь 19-летнего парня, в результате чего тот скончался.

По факту гибели молодого человека следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Расследование продолжается.

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