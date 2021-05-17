ВТБ: Велобайк в Нижнем Новгороде снизил стоимость сезонных абонементов

Абонемент «Сезон» в рамках акции будет доступен по цене 1 500 рублей вместо 2 500 рублей. Фото: предоставлено КП

«Велобайк» в Нижнем Новгороде запустил акцию, приуроченную к 800-летию города. До 15 июня жители и гости столицы Приволжья смогут приобрести сезонные абонементы городского велопроката по сниженной цене. Абонемент «Сезон» в рамках акции будет доступен по цене 1 500 рублей вместо 2 500 рублей, абонемент «Сезон-45» - за 1 800 вместо 2 800 рублей.

«Нижний Новгород активно готовится к празднованию своего 800-летия. Основные мероприятия юбилейной программы пройдут летом, но увеличение числа гостей в городе отмечают уже сегодня. Кроме того, май балует горожан великолепной погодой, которая располагает к велопрогулкам и увеличивает число желающих воспользоваться нашим сервисом. Учитывая это, мы решили сделать нижегородцам полезный и своевременный подарок, снизив на 1000 рублей стоимость абонементов на текущий сезон», - отметил президент общественного проката «Велобайк» Максим Акимов.

«Нижний Новгород стал одним из первых городов после Москвы, где был реализован проект «Велобайк». В текущем сезоне мы рассчитываем нарастить число пользователей нашего сервиса и количество прокатов примерно вдвое. Уверен, что снижение стоимости на тарифы будет способствовать выполнению этих планов и станет приятным дополнением в популяризации велопроката в городе», — рассказал старший вице-президент банка ВТБ Виктор Лукьянов.

В этом году нижегородским пользователям велопроката доступны 140 велосипедов, расположенных на 14 станциях. Точки проката размещены таким образом, что при составлении маршрута можно охватить все самые значимые достопримечательности Нижнего Новгорода или просто комфортно добраться из нагорной в заречную часть города и обратно.

Пользователи велопроката могут выбрать один из трех тарифов. Кроме абонементов «Сезон» и «Сезон-24», на которые действуют условия акции, доступны тарифы на сутки (155 руб.) и на месяц (650 руб.) Для владельцев карт ВТБ действует скидка до 15%, которая при оплате картой банка будет возвращаться в виде кешбэка. Все поездки до 30 минут в рамках доступа являются бесплатными. За прокат, превышающий полчаса, предусмотрена дополнительная плата. Взять велосипед в аренду можно с помощью личного кабинета в мобильном приложении сервиса «Велобайк» или на сайте nnovgorod.velobike.ru.