Антибиотики обнаружили в мясных полуфабрикатах в Нижегородской области

Антибиотики нашли в мясных полуфабрикатах в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора».

Несоответствие нормам безопасности выявили в образцах «Полуфабрикат из мяса птицы замороженный. Котлеты отбивные куриные по-Романовски» и «Полуфабрикат из свинины. Окорок свиной охлажденный». Исследования проводились по госзаказу.

Остатки лекарственных препаратов могли попасть в мясо, если животное отправили на убой через короткий период после прививки. Здесь речь идет о том, что антибиотики просто не успели вывестись из организма животного, так как не была учтена продолжительность действия ветеринарных препаратов.

Эксперты также объяснили, что некоторые недобросовестные производители добавляют антибиотик в продукцию с целью уничтожения патогенной флоры и для того, чтобы продлить её срок годности.

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