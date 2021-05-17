В 31 районе Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 31 муниципалитете.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 116 113 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 50 591 зараженный, а остальные 65 522 человека – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 549 человек) и на Бору (5 750 человек). Следом идёт Павловский (2 993 человека) и Балахнинский (2 957 человек) районы.

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (115 человек) и Спасском районе (167 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 12 339

Ленинский – 7 690

Советский – 7 148

Московский – 5 379

Сормовский – 5 244

Канавинский – 5 243

Приокский – 3 898

Нижегородский – 3 650

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