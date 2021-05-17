Ещё 136 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 17 мая 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 115 113 человек. За сутки выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 99 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 111 382 жителя региона.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 3 422 - за последние сутки умерло ещё пятнадцать нижегородцев.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает пятое место среди других регионов страны. Выше находятся Москва (3 573 человека), Санкт-Петербург (763 человека), Московская область (701 человек) и Ростовская область (202 человека).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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