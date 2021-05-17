Кирилл Тюлюков победил в турнире саблистов ПР-2021

Во всех боях первенства Кирилл Тюлюков одерживал победы с преимуществом в несколько ударов над соперниками и в финале поставил убедительную точку Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Золотую медаль победителя молодежного первенства России по сабле среди мужчин завоевал воспитанник клуба «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода Кирилл Тюлюков.

Этой весной Кирилл на всех соревнованиях неизменно оказывался на пьедестале почета, причем выступая в соревнованиях разных возрастных групп. Он стал третьим на юниорском и взрослом чемпионатах России, выиграл чемпионат мира среди юниоров, а сейчас стал лучшим в первенстве России среди молодежи. Эти соревнования проходили во Владикавказе, и 14 мая за личные награды сражались 57 саблистов.

Во всех боях первенства Кирилл Тюлюков одерживал победы с преимуществом в несколько ударов над соперниками и в финале поставил убедительную точку (15:10). В итоге золото молодежного первенства. Наставники Кирилла Тюлюкова - тренеры высшей категории мастера спорта России Николай Хозин и Вадим Карпычев.

А 16 мая команда Нижегородской области, в которую вошли воспитанники арзамасского спортклуба «Знамя» Антон Георгиевский, Артём Султанов, Кирилл Суханов, Кирилл Тюлюков, на этих соревнованиях заняла 4 место. Напомним, месяцем ранее команда в том составе триумфально выиграла чемпионат России среди юниоров и юниорок до 21 года в Выборге.