Прокуратура обнаружила ямы на отремонтированных дорогах Нижнего Новгорода

На асфальте обнаружилось огромное количество заметных просадок грунта. Фото: ОНФ в Нижегородской области

Эксперты ОНФ совместно с представителями прокуратуры проверили состояние дорог в четырех районах Нижнего Новгорода. Инспекция посетила Советский, Автозаводский, Канавинский и Нижегородский районы. Об этом сообщает пресс-служба исполкома ОНФ в Нижегородской области.

Оценка состояния проезжих участков, заасфальтированных в 2019-2020 годах по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», оказалась неудовлетворительной – было выявлено немало нарушений.

Больше всего дефектов выявили в Советском районе. Там обнаружилось заметное расслоение асфальта и огромное количество заметных просадок грунта рядом с канализационными колодцами.

А на улице Васюнина были нарушены нормы при укладке асфальта – уклон выполнен к центру одной из полос, поэтому на этом месте в дождливые дни образуется лужа.

Однако стоит отметить, что в Автозаводском районе к качеству дорог, отремонтированных по БКАД, вопросов нет.

- Все дефекты, обнаруженные нами в ходе рейдов, зафиксированы и будут направлены в администрацию Нижнего Новгорода, чтобы та, в свою очередь, заставила строительные дорожные фирмы устранить недостатки в гарантийные сроки, - поделился модератор тематической площадки «БКАД» ОНФ в Нижегородской области Сергей Кузин.

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