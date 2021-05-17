АО «Теплоэнерго» 18 мая проведет гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от Сормовской ТЭЦ

18 мая с 9 часов утра начнутся плановые гидравлические испытания магистральных тепловых сетей АО «Теплоэнерго» от Сормовской ТЭЦ в Московском, Канавинском и Сормовском районах.

Для обеспечения безопасности температура сетевой воды в ходе испытаний будет понижена до 40 градусов Цельсия. Вода подается под повышенным давлением для выявления дефектов трубопроводов и компенсаторов.

Испытания тепловых сетей являются ежегодными обязательными диагностическими мероприятиями и позволяют в дальнейшем обеспечить стабильное и надежное теплоснабжение в отопительный период.

Жителям во время проведения гидравлических испытаний необходимо соблюдать осторожность, не находиться и не парковать автомобили возле люков распределительных камер и у наружных тепловых сетей. В случае обнаружения признаков неисправностей на тепловых сетях нужно незамедлительно сообщить об этом на горячую линию АО «Теплоэнерго» по телефону: 277-91-31. Также сообщить о неполадке можно с помощью специального сервиса «Сообщить о неполадке» на официальном сайте предприятия teploenergo-nn.ru.

Напомним, что о времени отключения горячей воды в доме можно узнать с помощью сервиса на главной странице сайта teploenergo-nn.ru, введя название улицы и номер дома.