Аномальная жара сохранится в Нижегородской области до 20 мая

В период с 17 по 20 мая в Нижнем Новгороде и местами по области ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов выше нормы, которая составляет +11…+14 градусов. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
В дневные часы столбики термометров будут подниматься до +32 градусов. В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, но они не поднимутся выше муниципального уровня. В частности, прогнозируется увеличение числа очагов и площади пожаров, а также распространение огня на населенные пункты и линии электропередач.
Кроме того, возможно отключение электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций. Также есть риск возникновения нарушений в работе железнодорожного транспорта в результате деформации железнодорожного полотна. Ожидается и увеличение количества аварий на маломерных судах.
Нижегородцам рекомендуют избегать воздействия жары – носить светлую и воздухопроницаемую одежду и головные уборы. Необходимо следить за детьми и не оставлять их и животных в припаркованных автомобилях.
В пожароопасный период рекомендуется быть предельно внимательными и соблюдать все необходимые правила безопасности. Не жгите мусор на дачных и садовых участках и рядом с лесом. При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных.
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