Движение по улице Стрелка в Нижнем Новгороде частично ограничили до 15 июля

Движение на участках улицы Стрелка в Нижнем Новгороде будет запрещено до середины июля. Проезд транспорта запретят в разные дни, а объезд будет организован по прилегающим улицам. Соответствующие постановления подписал глава города Юрий Шалабаев.

Компания «Теплоэнерго» запланировала ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.

Так, с 08:00 17 мая до 23:59 10 июня движение будет ограничено на участке дороги напротив домов №4 и №4Б по улице Стрелка. Другое ограничение для движения транспорта здесь введут с 08:00 9 июня до 23:59 13 июня. Проезд запретят на участке дороги от дома №4Б до дома №7.

Затем с 08:00 12 июня до 23:59 15 июля трудности с проездом возникнут и на участке дороги напротив дома №7 по улице Стрелка.

Компании «Теплоэнерго» было поручено разместить на участке временные ограждения, которые исключат несанкционированные проезд в зону проведения строительно-монтажных работ, а также установить временные дорожные знаки и информационные аншлаги для водителей.

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