Свет и горячую воду частично отключили в четырёх районах Нижнего Новгорода 17 мая

Сегодня, 17 мая, сразу в четырех районах Нижнего Новгорода частично отключили свет и горячую воду. Причиной всех отключений послужили плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города.

Без света с 09:00 до 17:00 придется остаться жителям Автозаводского района. Отключения затронут тех, кто проживает в домах по улице Левитана, улице Карьерная, проспекте Молодёжный, проспекте Ильича, улице Красноуральская, а также в садовом товариществе «Стройгаз».

Отключения света также уже произошло в Канавинском районе. Здесь до 18:00 обесточили дома на улицах Зеленодольская, Бунтарская, Климовская, Спортивная, Артемовская, Морская, Брянская, Полоцкая, Зелёная, Ледокола Садко, а также в Бодайбинском переулке.

Без света до 16:00 остались жители Московского района по улицам Буферная, Бригадная, Чехова, Барнаульская, Химиков, Казакова, Хохломская и Чебоксарская.

Также без электроэнергии до 13:00 уже остались в Сормовском районе на улицах Петродворецкая, Камса, Кадровая, Волнистая, Майская, Балочная, Аральская, Джамбула. Кроме того, в пяти домах по улице Героя Космоса (№24, 34, 26, 28, 22) до 13:00 отключили горячее водоснабжение.

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