Проект «плавучей поликлиники» разработали в ЦКБ им. Р.Е. Алексеева в Нижнем Новгороде

Прошла рабочая встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой. Фото: Кирилл Мартынов

В субботу, 15 мая 2021 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве на 2021-2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Основными направлениями сотрудничества станет торгово-экономическая, научно-техническая, социальная и культурная деятельность.

- Есть еще одно крайне интересное направление – судостроение. «Валдаи», построенные ЦКБ имени Алексеева, с 2019 года курсируют на маршрутах Ханты-Мансийского автономного округа. Сейчас ЦКБ строит для Югры новые суда проекта «Метеор», - подчеркнул глава региона Глеб Никитин.

В ходе рабочей встречи также обсуждался проект «плавучей поликлиники», который тоже разработали в ЦКБ им. Р.Е. Алексеева в Нижнем Новгороде. Создание специального судна позволит современно доставлять квалифицированную медицинскую помощь в удаленные территории Ханты-Мансийского автономного округа.

- У нас уже есть такой опыт. С 93-го года мы предоставляем услуги людям именно в таком формате. Судно исчерпало свой ресурс, и мы задумались о его замене. Поэтому предложение нижегородцев для нас крайне актуально, - поделилась Наталья Комарова

Планируется, что «плавучая поликлиника» будет использоваться для вакцинации, медицинских исследований, диспансеризации и оказания медпомощи жителям пострадавшим при ликвидации ЧС и техногенных катастроф.

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