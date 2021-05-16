Онлайн-ярмарка вакансий пройдет в Нижегородской области с 20 по 27 мая

С 20 по 27 мая сразу в нескольких районных центрах занятости состоятся online-ярмарки вакансий учебных и рабочих мест. Нижегородцам расскажут о положении на рынке труда, а также помогут с поиском работы. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Специалисты помогут с выбором жителям населения Арзамаса, Дзержинска и Нижнего Новгорода. Для участия в online-ярмарке вакансий нижегородцам потребуется воспользоваться интернет-ресурсом Zoom.

В рамках ярмарки вакансий граждане смогут получить всю интересующую их информацию из «первых уст», а также лично пообщаться с представителями кадровых служб крупных работодателей города, узнать о льготах, характере и условиях работы.

В частности, будет возможность задать вопросы в чате специалистам, занимающимся поиском и подбором персонала, оформить и отправить свое резюме в электронном виде.

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