Грозы и ливни вновь идут в Нижегородскую область

Всего через несколько часов в Нижегородскую область придут грозы, ливни и град. Кроме того, южный ветер поднимется до 13-18 метров в секунду. Такая погода сохранится до конца дня и ночью 17 мая. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Экстренное предупреждение касается увеличения числа чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с поражением объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ и других объектов, не оборудованных громоотводами. Также возможны нарушения в работе систем ЖКХ.

Нижегородским автомобилистам стоит быть внимательнее, так как возрастает риск увеличения количества ДТП. Кроме того, возможны локальные подтопления из-за неисправных ливневок. Вероятно затопление низин, дорог и низководных мостов, опор ЛЭП и сельхозугодий. Возникает угроза оползней, размыва насыпи ЖД и автодорог.

Напомним, что во время грозы не стоит прятаться под деревьями, лучше укрыться в ближайшем доме или магазине. Также следует держаться подальше от линий электропередач.

Если вы находитесь дома, то не стоит подходить к окнам и дверям, а ещё лучше отключить все бытовые и электроприборы. При отключении света лучше использовать электрически фонари и проявлять осторожность при обращении с открытым огнем.

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