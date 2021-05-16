За сутки в регионе от коронавируса скончалось ещё 17 нижегородцев

По данным на 16 мая статистика смертности в регионе значительно снизилась. К сожалению, количество смертей увеличилось до 3 407 - за последние сутки умерло ещё семнадцать нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Яндексе появилась карта, на которой отмечены все действующие пункты вакцинации. Теперь любой нижегородец может с легкостью посмотреть, где находится ближайший к его дому прививочный пункт.

Кроме того, 7 мая в Нижегородский регион поступило свыше 50 тысяч доз вакцины «Спутник-V» от новой коронавирусной инфекции.

Также мы рассказывали, что нижегородцы смогут вакцинироваться повторно в ТЦ, однако исключить перенаправления в поликлинику нельзя.

Приятной радостью стало то, что выпускные в Нижнем Новгороде в 2021 году всё же состоятся, но пройдут с некоторыми ограничениями. В частности, обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

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