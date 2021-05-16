Ещё у 138 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 16 мая 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 115 977 человек. За последние сутки был выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 109 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 111 283 жителя Нижегородской области.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает пятое место среди других регионов страны. Выше находятся Москва (2 789 человек), Санкт-Петербург (767 человек), Московская область (672 человека) и Ростовская область (203 человека).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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