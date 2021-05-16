Глеб Никитин встретился с нижегородской делегацией фестиваля «Студвесна»

Губернатор встретился с нижегородскими участниками всероссийского фестиваля «Студенческая весна». Фото: Кирилл Мартынов

Минувшей субботой, 15 мая, в Нижнем Новгороде прошла церемония открытия Всероссийского фестиваля «Студенческая весна». Перед масштабным шоу глава региона Глеб Никитин пообщался с нижегородской делегацией фестиваля и пожелал им отлично провести время.

- Наша команда сделала все, чтобы можно было гордиться тем, как Нижний Новгород принимает «Студенческую весну». Быть хозяевами - это огромная ответственность. Это касается не только ваших выступлений, но и того, как вы примете гостей в юбилейный для Нижнего Новгорода год, - подчеркнул губернатор. - Покажите гостям, что в Нижний Новгород нужно возвращаться и жить здесь. Зажгите по-настоящему!

После этого на стадионе «Нижний Новгород» для нижегородцев и гостей города состоялась эффектная шоу-программа и выступление известных исполнителей: Антона Беляева, группы Therr Maitz, исполнителя Eighteen.

Напомним, что проходить XXIX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» будет с 15 по 20 мая. В мероприятии примут участие 3 500 талантливых студентов из 77 регионов страны.

Одной из основных площадок «Студвесны» стал фестивальный городок на площади Минина и Пожарского. Он будет работать 15-18 мая – с 11:00 до 22:00, а 19 мая – с 11:00 до 19:00.

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