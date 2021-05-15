Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области с 18 мая по 3 июня

Ярмарки вакансий состоятся в центрах занятости районов Нижегородской области с 18 мая по 3 июня 2021 года. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

Мероприятия будут проходить в центрах занятости Богородского, Городецкого (Ковернинский и Сокольский отделы), Кстовского, Княгининского, Лысковского и Сергачского районов. Дополнительно ярмарки вакансий и учебных мест пройдут в Кулебаках, Сарове, Шахунье (Тоншаевский отдел), а также в Выксе (в ДК имени Лепсе).

Специалисты центров занятости будут оказывать помощь в поисках работы, информировать посетителей о положении на рынке труда и услугах службы занятости населения, а также ознакомят посетителей с банком вакансий.

Также нижегородцам будет доступна возможность проконсультироваться со специалистами по вопросам повышения квалификации и профессиональной подготовки для безработных.

Посетители смогут пройти собеседования, освоить навыки составления резюме и при необходимости проконсультироваться с юристами.

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