Цены на рыбу, куриные яйца и пшено снизились в Нижегородской области

За последнюю неделю в Нижегородской области подешевела свежемороженая неразделанная рыба, куриные яйца, пшено и черный байховый чай. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

- По данным службы статистики, за период с 4 по 11 мая в снизилась средняя цена на куриные яйца. Теперь десяток стоит 85,41 рубля, - говорится в сообщении. - В регионе также снизилась стоимость на вермишель и свежую белокочанную капусту.

Тем временем, цена на пшено упала на 1,3%, если раньше за килограмм приходилось платить 52,75 рубля, то теперь 52,09 рубля. Цена на черный байховый чай снизилась на 1,2%, с 961,16 до 950,05 рублей за килограмм, а свежемороженая неразделанная рыба стала дешевле на 1,1%, её цена за килограмм составляет 177,42 рублей.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин указывал на необходимость усилить контроль за ценами на товары первой необходимости и важность нижегородского УФАС в этом процессе.

– Необоснованное завышение цен недопустимо, – подчеркнул глава региона.

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