Ещё у 125 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 15 мая 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 115 839 человек. За сутки выявлено 125 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 105 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 111 174 жителя региона.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает шестое место среди других регионов страны. Выше находятся Москва (3 073 человека), Санкт-Петербург (749 человек), Московская область (671 человек), Ростовская область (205 человек) и Воронежская область (131 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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