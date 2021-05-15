Всероссийский фестиваль «Студвесна» стартует в Нижнем Новгороде

В фестивале примут участие 3,5 тысячи талантливых студентов из 77 субъектов Российской Федерации. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня, 15 мая, в 21:00 на стадионе «Нижний Новгород» состоится церемония открытия XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Мероприятие станет первым масштабным шоу в год 800-летия города. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Шоу будет состоять из шести секций, основной частью которого станет концерт музыканта и композитора Антона Беляева совместно с хором Университета Лобачевского. Трансляцию церемонии открытия можно будет посмотреть несколькими способами: в соцсети «Вконтакте» или же на большом экране, который установлен на площади Минина и Пожарского.

Также на время всех дней фестиваля с 15 по 20 мая будет вестись прямая трансляция из онлайн-студии «Российской студенческой весны».

Сегодня в эфире трансляции можно будет увидеть:

В 12:55 — гость в студии: председатель РСМ Павел Красноруцкий;

В 13:45 — розыгрыш призов в честь 800-летия Нижнего Новгорода;

В 13:50 — гость в студии: руководитель молодёжных проектов платформы «Россия — страна возможностей», член президиума общественного совета при Министерстве культуры РФ Ирина Карих;

В 14:25 — репортаж с фестивального городка;

В 15:10 — гость в студии: музыкант и исполнитель Eighteen.

Одной из основных площадок «Студвесны» станет фестивальный городок. Он будет работать 15-18 мая – с 11:00 до 22:00, а 19 мая – с 11:00 до 19:00. Фестивальный городок находится на площади Минина и Пожарского, там сейчас расположены зона VR, стена для граффити, интерактивная зона «Год науки и технологий», стрит-маркет с локальными брендами, павильон «Нижний800», арт-объекты, фотозоны, зона «URBAN», несколько спортивных зон и зон отдыха.

Каждым вечером на главной сцене фестивального городка нижегородцы смогут увидеть выступления таких артистов, как Zoloto, M’Dee, DJ Katos, Егор Сесарев, Going Deeper.

- Мне хочется, чтобы участники «Студвесны» вернулись в свои регионы и рассказали о том, что в Нижегородской области интересно. Нынешнее событие - прекрасный символ обновления Нижнего в год его большого юбилея, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что Нижний Новгород примет 3 500 талантливых студентов из 77 регионов РФ. Студенты будут соревноваться в рамках 10 творческих направлений. Нижегородскую область представит делегация из 63 студентов вузов и средне-специальных учебных заведений.

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