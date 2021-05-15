Прямые рейсы в Египет запустили из Нижнего Новгорода

Авиаперелеты в Каир из Нижнего Новгорода возобновились в мае 2021 года. Накануне первым рейсом в Египет, который совершила авиакомпания «Royal Flight», улетело 186 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Стригино».

Новые рейсы из Нижнего Новгорода в Каир будут совершаться раз в неделю – по четвергам. Полеты планируются на самолетах «Boeing 757» вместимостью до 235 человек.

К выполнению полётов в этом направлении также скоро приступят ещё два авиаперевозчика – Nord Wind и Azur Air.

Напоминаем, что полёты возобновлены с учётом соблюдения мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса. Обязательны перчатки, маски и социальная дистанция. Также на территории аэропорта необходимо ограничить свое время пребывания до двух часов и минимизировать количество сопровождающих людей.

Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайтах аэропорта и авиакомпании.

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