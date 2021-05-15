Часть улицы Красных Зорь в Нижнем Новгороде перекроют с 17 по 31 мая

Движение транспорта по улице Красных Зорь в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Речь идет об участке дороги между домами №23 и №24. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения будут действовать с 08:00 17 мая до 23:59 31 мая 2021 года. Запрет на проезд транспорта связан с проведением ремонтно-восстановительных работ на теплосетях.

Водителям напоминают, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, ранее мы поделились списком дорог, которые перекроют в Нижнем Новгороде 15-16 мая. Как оказалось, ограничения появятся на участке дороги по проспекту Союзный, по улице Маршала Баграмя, по улице 50-летия Победы, по улице Героя Самочкина и по улице Центральной.

Нижегородцам также дали рекомендации по выбору объезда ремонтируемых участков.

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