Флаг Дзержинска подняли на гору Эльбрус. ФОТО: администрация г. Дзержинска

8 мая флаг города Дзержинска Нижегородской области был поднят на самую высокую точку Европы - на вершину горы Эльбрус. Эта заслуга принадлежит руководителю проектного центра Нижегородского кампуса РАНХиГС и АНО "Меняющие мир" Алисе Шинкарук и группе её единомышленников.

- Для меня это большая честь - поднять флаг родного города Дзержинска на самую высокую точку Европы, 5 642 метра. Это было нелёгким испытанием и, наверное, самым опасным приключением в моей жизни, но мы справились. Восхождение дало понять, что важно не только взойти на вершину и достичь цели, но и суметь спуститься, то есть довести дело до конца, - рассказала Алиса Шинкарук.

Кроме того, на высоте 5 642 метра группа подняла флаги Молодёжи города Дзержинска, РАНХиГС, проектов #БезБумаги и "Здравые люди".

- Ставить невероятные цели, уверенно к ним идти и, наконец, достигать – на это способны немногие, и дзержинская молодёжь - в их числе. Поздравляю Алису с такой большой победой над собой и благодарю за то, что, оказавшись на вершине, не забыла о родном городе. Новых успехов, ярких эмоций и запоминающихся путешествий! - сказал мэр Дзержинска Иван Носков.

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