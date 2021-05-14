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Общество14 мая 2021 19:56

Стадион "Водник" в Нижнем Новгороде могут закрыть для свободного доступа

Решение будет принято после 14 мая
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Нижегородский стадион "Водник" могут закрыть для свободного доступа после благоустройства этого объекта. Как сообщили в GiperNN, соответствующее предложение поступило от представителей администрации города, а также от неравнодушных горожан. Обсуждение этого вопроса прошло в конце апреля на встрече, которую организовал региональный отдел Общероссийского народного фронта.

Замглавы мэра Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов предложил установить на стадионе систему видеонаблюдения. Более того, он считает необходимым закрывать объект в ночные часы, то есть установить график работы стадиона. Приоритетная задача обновления "Водника", по мнению Стрельцова, — создание благоприятных условий для спортсменов, а уже после — для всех остальных посетителей.

С ним согласились жители окрестных домов, подтвердив, что по ночам на стадионе собираются сомнительные компании.

А вот нижегородский режиссёр Евгений Кудельников не согласился с предложением: по его словам, для учеников ближайших школ спортивный объект стал вторым домом.

— Ценность стадиона на сегодня — в его открытости, — заявил Кудельников.

Члены ОНФ передадут собранные мнения в администрацию города после 14 мая. Там их проанализируют и примут решение.

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