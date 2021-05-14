Нижегородцы смогут задать вопросы по благоустройству и будущей работе "Швейцарии" 20 мая Фото: Инстаграм

Онлайн-конференция по вопросам благоустройства и будущей работы нижегородского парка "Швейцария" пройдёт 20 мая. Её организаторы предлагают всем желающим принять участие в обсуждении и задать свои вопросы по теме.

– На них ответят представители администрации Нижнего Новгорода, компании-подрядчика ГК "ЕКС", Общественного совета по благоустройству и развитию парка, – добавили организаторы.

Нижегородцам предложено отправить свои вопросы по благоустройству или работе парка с 15 по 19 мая на электронный адрес: os.swissparknn@gmail.com , либо же прямо 20 мая с 11:00 до 12:00 задать их по телефону: 8-999-141-03-36.

Напомним, на днях мы рассказывали о текущем благоустройстве в парке "Швейцария" – крупнейшем парке города и любимом нижегородцами месте отдыха. Представители парка подвели итоги проделанной работы в цифрах, а также обозначили масштаб оставшихся задач. (подробнее)

До его открытия осталось всего три месяца. В августе 2021 года "Швейцария" распахнёт свои двери для нижегородцев и гостей города.

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