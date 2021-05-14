У 126 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 14 мая, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 126 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 115 714 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 110 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Показатели выздоравления держатся устойчиво. Суммарно 111 069 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране, но стоит отметить, что показатели заболеваемости значительно снизились. С середины февраля суточное число заражённых не превышало 400 человек, затем долгое время не превышало 200 человек, а последние недели — 150.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нижегородцы смогут вакцинироваться повторно в ТЦ. Но исключить перенаправления в поликлинику всё же нельзя.

Кроме того, 7 мая в Нижегородский регион поступило свыше 50 тысяч доз вакцины от COVID-19. А именно вакцины "Спутник-V".

Отметим, что кампания по прививанию идёт активно и не приостанавливалась даже в майские праздники. По информации от 7 мая, в Нижегородской области привились уже 290 тысяч жителей.

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