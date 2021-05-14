Почти 30 домов Нижнего Новгорода осталось без света 14 мая

Сегодня, 14 мая, в трёх районах Нижнего Новгорода частично отключили электричество. Под отключение попали почти 30 жилых домов. Причина приостановки в оказании коммунальных услуг – проведение плановых работ на системах ЖКХ с целью повысить уровень надёжности этих систем. Данные о временном отключении размещены на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Таким образом, с 09:00 до 16:00 без света остались дома № 6, 6/1, 6/2, 8 и котельная по улице Завкомовская в Ленинском районе города.

Аналогично с 09:00 до 16:00 жильцы домов № 2, 3, 4 по улице Бетанкура в Канавинском районе будут без света.

А с 09:00 до 18:00 от электроснабжения будут отключены дома № 1-15 (нечётные) по улице Гжатская и дома № 2-20 (чётные) по улице Корейская в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Напомним, плановые работы проводят в Нижнем Новгороде регулярно. К примеру, 10 мая в Нижнем Новгороде осталось без света более сотни домов в Канавинском и Нижегородском районах.

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