Парки и скверы Нижнего Новгорода обрабатывают от клещей Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Общественные пространства, парки и скверы Нижнего Новгорода обрабатывают от клещей. Как сообщили в мэрии города, в Советском районе акарицидную обработку провели на площади Советской.

– Обработку территории района от клещей мы проводим ежегодно. Было принято решение первоначально выйти на пространства, которые пользуются наибольшим спросом. В настоящее время планируется обработать 11 общественных территорий, это порядка 20 гектаров, – поделился начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Советского района Сергей Костюнин.

Специалисты отметили, что раствор распределяют по травяному покрову с помощью бензинового опрыскивателя. При сухой и тёплой погоде он быстро покрывает растения и впитывается в землю.

– Насекомые гибнут в течение первых часов после обработки. График обработки составляется в зависимости от погоды. Нам приходится её ловить. Во время дождя обрабатывать смысла нет, – пояснил дезинфектор Андрей Бакланов.

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