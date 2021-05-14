Глеб Никитин распорядился помочь семье убитой девочки

Никитин распорядился помочь семье убитой девочки. Фото: СОЦСЕТИ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову оказать помощь семье убитой 12-летней девочки в поселке Большое Козино.

– Ужасная новость. Таким поступкам нет оправдания. Надеюсь, правоохранительные органы максимально жёстко и оперативно отреагируют на ситуацию. Правительство Нижегородской области готово оказать всю необходимую помощь семье, как материальную, так и психологическую. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, – сказал Глеб Никитин.

Губернатор поручил главе Балахнинского района Александру Галкину помочь с похоронами девочки.

- Важно освободить сейчас близких от вопросов, связанных с организацией похорон, – добавил губернатор.

Напомним, днем 13 мая стало известно, что ребенок пропал по дороге из школы. К поискам сразу подключились сотрудники правоохранительных органов и добровольцы. Однако вечером девочка была обнаружена убитой. Сейчас на месте происшествия работают следователи.