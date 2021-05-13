"Капсулу времени" заложат в селе Пурех Нижегородской области 14 мая

Завтра, 14 мая, в селе Пурех городского округа Чкаловск состоится передача капсулы "Послание потомкам". Этот проект инициировала Общественная палата Нижегородской области в прошлом году. По задумке, "капсулу времени" предстоит открыть потомкам в 2045 году – в год 100-летия Великой Победы. Информацией об этом поделились в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на Общественную палату.

В мероприятии будет участвовать член Общественной палаты Нижегородской области, председатель рабочей группы по увековечению памяти нижегородцев-героев войн ХХ века, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации, Почётный гражданин Нижегородской области, генерал-лейтенант в отставке Алексей Меркурьев.

В программе:

10:00-15:00 – спортивно-патриотический фестиваль "Игры патриотов" в селе Пурех.

13:00-14:00 – круглый стол "Рубеж обороны" в Чкаловске.

14:30-15:00 – награждение участников спортивно-патриотического фестиваля "Игры патриотов". Передача городскому округу города Чкаловска капсулы "Послание потомкам".

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