Очевидцы сообщили о неприличном поведении футбольных фанатов в Нижнем Новгороде

Стычка фанатов футбольных клубов «Локомотив» и «Крылья Советов» произошла в Нижнем Новгороде 12 мая. Видеозапись соответствующего содержания опубликована в группе «Нижний Новгород Без цензуры» в соцсетях.

По имеющейся информации, столкновение произошло около одного из баров на улице Звездинка незадолго до начала матча. При этом причины конфликта установить не удалось.

«Дебоширов быстро успокоили полицейские», - говорится в подписи к видеоролику.

Позже, уже во время кубкового матча фанаты «Локомотива» забросали поле бутылками, из-за чего матч был ненадолго приостановлен. Комментатор, ведущий трансляцию, предположил, что поводом стал жест вратаря самарцев Ивана Ломаева.

Также пользователь Instagram с никнеймом sorokina_yuliya84 пожаловалась главе региона Глебу Никитину, что футбольные болельщики неграмотно припарковали автомобили и заблокировали проезды в микрорайоне «Седьмое небо».

«Я как житель 7 неба, вчера в 21-00, с 3 раза смогла подьехать к своему дому, так как некоторые особо одаренные болельщики так поставили свои машины, что закрыли проезды, припарковалась же после 5 круга по всем дворам», - написала нижегородка (орфография и пунктуация сохранены, прим.).