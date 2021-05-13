Глава Дзержинска Иван Носков проверил выполнение работ по ремонту дорог

В 2021 году в Дзержинске будут комплексно отремонтированы пять участков дорог протяженностью около 10 км. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

В четверг, 13 мая, глава Дзержинска Иван Носков совместно с сотрудниками администрации города, депутатами Думы и представителями подрядной организации проверил выполнение ремонта городских дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В первую очередь глава города посетил улицу Черняховского, где уже завершен монтаж бортового камня и уложен первый слой асфальта, и улицу Гайдара, где дорожные рабочие в настоящее время укладывают нижний выравнивающий слой покрытия. Как доложил представитель подрядной организации, укладка финишного слоя асфальта и дальнейшие работы будут проведены после получения результатов экспертизы пробных вырубок покрытия. В 2021 году администрацией города будут не только отремонтированы дороги, но и установлены новые остановочные комплексы, удобные парковки, нанесена разметка термопластиком.

«Мы продолжаем работу по ремонту и реконструкции дорог Дзержинска. В этом году мы ремонтируем одни из самых широких и наиболее загруженных участков наших дорог. Каждый объект имеет свои сложности, эти улицы капитально не ремонтировали много лет. Комплексный ремонт дорог планируем завершить до наступления низких температур, - подчеркнул глава Дзержинска Иван Носков. - Также в этом году мы проведем ремонт дороги на улице Петрищева протяженностью около 2 км. Этот участок давно требовал ремонта, жители города на протяжении нескольких лет испытывали неудобства. На всем участке будет уложен асфальт, установлен бордюрный камень, оборудованы остановки, нанесена разметка».

Особое внимание при объезде было уделено самому сложному участку работ – дороге на улице Петрищева, где ремонт покрытия не проводился с 2007 года. Подготовка к дорожным работам ресурсоснабжающими компаниями началась заранее. Так, в 2020 году компания «Т-плюс» провела реконструкцию тепловой магистрали протяженностью 730 метров, а в этом году завершаются работы Дзержинского водоканала по ремонту коллектора на перекрестке улицы Петрищева и Свято-Тихоновского проезда.

«Проведены необходимые подготовительные работы, мы уже завершили фрезеровку и приступили к укладке бордюра. Первый слой асфальта будет уложен на части улицы уже в ближайшие недели, пока стоит сухая погода», - доложил Ивану Носкову представитель подрядной организации ООО «Нижавтодорстрой».

Как отметил глава Дзержинска, контроль проведения ремонтной компании будет осуществляться регулярно, в том числе с привлечением общественности города. Подрядной организации дано поручение очистить территорию от строительного мусора.

«На площадках после выполнения работ должен быть порядок, неправильно, что мусор остается на тротуарах, - отметил Иван Носков. - Задержек у подрядчика по срокам выполнения работ пока нет, нареканий серьезных тоже не назову. Рабочие понимают ответственность за сдачу объекта в срок и должного качества».

В 2021 году в Дзержинске будут комплексно отремонтированы пять участков дорог протяженностью около 10 км, а также установлено новое световое оборудование на областных объектах протяженностью более 16 км. В настоящее время дорожники приступили к укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на Северном шоссе протяженностью более 4,6 км. В этом году завершатся работы на крупном объекте Дзержинска – улице Красноармейской. Здесь, кроме расширения до 4 полос, устанавливают шумозащитные экраны, заменяют остановочные павильоны, обустраивают заездные «карманы», новую линию уличного освещения. Отметим, Дзержинск с 2019 года принимает участие в национальном проекте «Безопасные качественные дороги», за последние два года были отремонтированы 13 участков городских автомобильных дорог, в том числе Грибоедова, Пирогова, Маяковского, Октябрьской, Терешковой и многих других.