Конкурс на лучшую торжественную песню о Нижнем Новгороде продлен до 4 июня

Городская Дума Нижнего Новгорода продлила сроки конкурса на лучшую торжественную песню о Нижнем Новгороде. Такое решение было принято депутатами на внеочередном заседании 13 мая 2021 года, которое прошло в режиме видео-конференц-связи.

Председатель городской Думы Олег Лавричев отметил, что в городскую Думу и в правительство Нижегородской области поступили многочисленные обращения с просьбой продлить открытое голосование за лучшую торжественную песню к 800-летию Нижнего Новгорода. В связи с этим необходимо внести изменения в Положение о конкурсе, которое было утверждено городской Думой в феврале.

Начальник управления правовой и аналитической деятельности городской Думы Ирина Маслова напомнила, что в рамках второго этапа конкурса на сайте Думы с 1 мая проводится открытое голосование за 17 композиций, отобранных конкурсной комиссией из поступивших заявок. «В связи с тем, что конкурс вызвал большой интерес у жителей города, предлагается увеличить время голосования на 10 дней – до 26 мая. Соответственно предлагается сдвинуть сроки второго финального этапа конкурса до 4 июня», – сообщила она.

Также в Положении о конкурсе будет указано, то при подведении итогов открытого голосования на сайте Думы не будут учитываться голоса, сгенерированные специальными программами, автоматически выполняющими действия по голосованию.