Более 30 юных нижегородцев приняли участие в Форуме молодежных инициатив

В Форуме молодежных инициатив приняли участие более 30 юных нижегородцев. Фото: городская дума Нижнего Новгорода

12 мая 2021 года Молодежная палата при городской Думе Нижнего Новгорода провела Форум молодежных инициатив. Участие в нем приняли более 30 горожан в возрасте от 18 до 35 лет.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших в результате стрельбы в казанской гимназии №175.

Вместе с ребятами в форуме приняли участие Председатель городской Думы Олег Лавричев, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, заместитель председателя городской Думы Денис Миронов, депутаты Станислав Прокопович, Карим Ибрагимов и Михаил Иванов.

В приветственном слове спикер городской Думы подчеркнул, что основное направление молодежной государственной политики сегодня – это формирование среды для развития молодого поколения, становления его активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни своего города и страны.

Работа форума была организована по 7 секциям: городское хозяйство; местное самоуправление; развитие города, строительство и архитектура; социальная политика; транспорт и дорожное хозяйство; экология; экономика, промышленность и предпринимательство. Участники каждой из секций обсудили разработанные нормотворческие инициативы с председателями профильных постоянных комиссий Думы.

«Мне было приятно увидеть на форуме симбиоз депутатов городской Думы и молодежи. Это говорит о том, что депутаты очень серьезно относятся к инициативам молодежи и во время совместной работы готовы модерировать, принимать инициативы ребят и помогать их воплощению», – подчеркнула Ольга Щетинина.

На итоговом пленарном заседании участники форума обсудили лучшие нормотворческие инициативы – по одной от каждой секции. Предложения молодых нижегородцев касались благоустройства города, организации парковочных мест, работы советов территориального общественного самоуправления, дорожного движения и многих других сфер городской жизни.

Наибольшее число голосов участников форума набрала инициатива секции «Транспорт и дорожное хозяйство» под названием «Постоянный правый поворот как фактор увеличения пропускной способности перекрестков». Авторы инициативы предлагают внести изменения в схему организации дорожного движения в Нижнем Новгороде, разрешив на некоторых перекрестках постоянный поворот направо даже при запрещающем сигнале светофора. Эта мера, по их мнению, необходима для снижения заторов и загрузки мест пересечения магистралей.

«Сейчас такое правило действует при повороте направо на перекрестке Коминтерна – Белозерская», – пояснил автор инициативы, студент второго курса НИУ ВШЭ-НН Михаил Кузнецов. По его словам, в дальнейшем это правило можно ввести для тестирования на перекрестках Бринского – Родионова, Лядова – Белинского и Лядова – Красносельская.

«Я удовлетворен результатами работы. Ребята смогли погрузиться в среду нормотворчества, которая царит в зале заседаний городской Думы. Часть инициатив практически готовы для обсуждения в рамках депутатских комиссий, чтобы они были впоследствии отработаны, юридически сформулированы и поддержаны на заседании городской Думы», – подвел итоги форума Олег Лавричев.