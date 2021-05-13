Теплоэнерго сократит сроки профремонтов на большинстве собственных котельных

С графиком проведения работ можно ознакомиться на сайте АО «Теплоэнерго». Фото: предоставлено "КП"

АО «Теплоэнерго» (обслуживает 112 котельных и свыше 1700 км теплосетей, охватывая 2/3 территории Нижнего Новгорода в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах) сократит сроки проведения плановых профилактических работ на котельных в рамках летней ремонтной кампании.

Графики профилактических работ на круглогодичных источниках теплоснабжения компании в межотопительный период составлены таким образом, чтобы максимально сократить время проведения профремонтов там, где это возможно, без ущерба для подготовки к зимнему периоду. Из 87 котельных АО «Теплоэнерго», работающих на обеспечение горячего водоснабжения, 50 приостановят работу на срок от 9 до 12 дней.

С графиком проведения работ, как обычно, можно ознакомиться на сайте АО «Теплоэнерго», выбрав улицу и номер дома из списка. По регламенту профилактические работы на источниках теплоснабжения ежегодно стартуют сразу после окончания отопительного сезона. В этом году отопительный сезон в Нижнем Новгороде официально завершился 11 мая. Традиционно максимальное количество котельных будет выводиться на работы по подготовке к отопительному сезону в июне-июле.

Напомним, система теплоснабжения в большинстве районов города исторически сложилась как совокупность небольших обособленных источников – котельных, тепловых пунктов, сети которых не связаны между собой и не закольцованы. Такая система не позволяет полностью уйти от ограничения подачи теплоносителя во время профилактических работ на сетях и ремонтов на котельных и теплопунктах. Стратегия развития Теплоэнерго предусматривает изменение схемы теплоснабжения города с обеспечением перевода тепловой нагрузки и создания резерва на источниках тепловой энергии.