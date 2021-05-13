ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» приняли вызов ONLINE-Challenge - бегового марафона «30 лет в движении»

Спортсмены ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» уже стали победителями четырех этапов марафона из двенадцати. Фото: предоставлено "КП"

Работники ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») приняли вызов на участие в ONLINE-Challenge марафоне ЛУКОЙЛ, посвященном 30-летию Компании.

С начала 2021 года Спортивный клуб «ЛУКОЙЛ» (www.lukoilsportclub.com) выступил организатором корпоративного бегового Challenge–марафона «30 лет в движении», проводимого в формате онлайн. Задумкой организаторов марафона стало преодоление дистанций, равных расстоянию от одного города присутствия Компании до другого. В итоге на карте пробегов появится символическая цифра «30»

Спортсмены ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» уже стали победителями четырех этапов марафона из двенадцати – в январе им покорилась дистанция в 1085 км, равная расстоянию от Осло до Санкт-Петербурга, а в феврале они досрочно пробежали расстояние от Санкт-Петербурга до Москвы – 634 км. Третий этап марафона (с 11 марта по 10 апреля) команда нефтепереработчиков «Kstovorunning» победно преодолела 675 км от Москвы до Минска и досрочно покорила расстояние от Минска до Воронежа (4 этап).

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Андрей Богданов отметил: «Компания «ЛУКОЙЛ» реализует активную политику профилактики здоровья, популяризации здорового образа жизни среди работников. Мои коллеги заводчане показали не только высокие результаты в данных соревнованиях, но и спортивный характер, стремление к преодолению вершин, достижению целей. Надеемся, что и следующие этапы пробега станут победными для кстовчан».