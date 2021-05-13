График отключения горячей воды в Нижнем Новгороде в 2021 году уже сформирован Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

График отключения горячей воды в Нижнем Новгороде в весенне-летний сезон 2021 года уже сформирован. Сроки отключения можно посмотреть на официальном сайте "Теплоэнерго": для этого нужно в специальной строке "График отключения горячей воды" ввести адрес дома и нажать кнопку "Посмотреть". В пресс-службе компании информируют, что сроки приостановки подачи горячей воды будут варьировать от 9 до 12 дней.

– Графики профилактических работ на круглогодичных источниках теплоснабжения компании в межотопительный период составлены таким образом, чтобы максимально сократить время проведения профремонтов там, где это возможно, без ущерба для подготовки к зимнему периоду, – сказано на сайте. – Из 87 котельных АО "Теплоэнерго", работающих на обеспечение горячего водоснабжения, 50 приостановят работу на срок от 9 до 12 дней.

В "Теплоэнерго" также отметили, что по регламенту профилактические работы стартуют ежегодно сразу после окончания отопительного сезона. Напомним, в этом году он завершился 11 мая, всего пару дней назад.

– Традиционно максимальное количество котельных будет выводиться на работы по подготовке к отопительному сезону в июне-июле, – добавили в пресс-службе компании.

К сведению, АО "Теплоэнерго" обслуживает 112 котельных и свыше 1 700 километров теплосетей, охватывая 2/3 территории Нижнего Новгорода. Исключение составляет Автозаводский район.

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