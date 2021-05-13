«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» получил премию «КоммерсантЪ года»

В главной номинации «Коммерсантъ года» на победу претендовали три крупных предприятия региона. Фото: предоставлено КП

29 апреля Нижегородская редакция издательского дома «Коммерсантъ» в пятый раз провела премию «Коммерсантъ года». В этом году она приурочена к 20-летию работы «Коммерсантъ-Приволжье».

Традиционно премия вручается крупнейшим в своей отрасли инвесторам, которые вкладывали средства в развитие бизнеса в Нижегородской области. В этом году нижегородская редакция «Коммерсанта» в связи с пятилетием премии решила отметить наградами компании, чей вклад был особенно существенным за это время – с 2016 года, когда была учреждена премия, по 2020 год. В этом году в 10 номинациях участвовали 26 компаний.

В главной номинации «Коммерсантъ года» на победу претендовали три крупных предприятия региона.

Главный приз был вручен ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Награду из рук губернатора Нижегородской области Глеба Никитина получил генеральный директор предприятия Андрей Богданов.

Список номинантов на премию «Коммерсантъ года» формируется на основании данных, предоставленных правительством Нижегородской области и Нижегородстатом о крупнейших инвесторах региона, а также информации, подготовленной компаниями и предприятиями по запросу нижегородской редакции «Коммерсанта».

Напоминаем, что ЛУКОЙЛ реализует в Нижегородском регионе несколько крупных инвестиционных проектов, в том числе, строительство комплекса по переработке нефтяных остатков (КПНО) и установки изомеризации Пенекс. Их запуск позволит значительно укрепить производственный потенциал и улучшить инвестиционный климат в регионе.