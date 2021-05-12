ФК «Нижний Новгород» может выйти в премьер-лигу вместо «Оренбурга»

Футбольный клуб «Нижний Новгород» может выйти в премьер-лигу без стыковых матчей. Причиной для этого послужил отказ в выдаче лицензии для участия в РПЛ клубу «Оренбурга». Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.

Как оказалось, домашний стадион южноуральского клуба не соответствует регламенту элитного дивизиона – вместимость арены не достигает нужных 10 тысяч мест.

Руководство ФК «Оренбург», в свою очередь, заявило, что стадион «Газовик», где сейчас умещается 7,5 тысяч зрителей, скоро начнут реконструировать. Остается лишь один вопрос – успеют ли на объекте в срок закончить все необходимые работы?

Теперь по регламенту второе место автоматически должно перейти футбольному клубу «Нижний Новгород», занявшему третье место в ФНЛ.

Пересмотр вердикта апелляционного комитета может принять бюро исполкома РФС.

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