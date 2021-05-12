Нижегородский водоканал начинает сезон экскурсий

В ходе экскурсии учащиеся смогут задать интересующие вопросы. Фото: предоставлено пресс-службой Нижегородского водоканала

В рамках взаимодействия с вузами Нижнего Новгорода и подготовки кадров в области водоснабжения и водоотведения Нижегородский водоканал возобновляет сезон экскурсий на свои объекты для студентов профильных направлений, а также школьников.

Экскурсии традиционно проходят на двух объектах предприятия. Так, на Нижегородской станции аэрации будущим специалистам покажут, каким образом происходит очистка сточных вод. На Слудинской водопроводной станции участники экскурсии познакомятся с современными технологиями, применяемыми в процессе водоподготовки в областном центре: озонированием, обеззараживанием ультрафиолетом и гипохлоритом натрия.

В ходе экскурсии учащиеся смогут задать интересующие вопросы, в том числе и по дальнейшему трудоустройству на предприятии.

Оставить заявку на проведение экскурсии можно по электронной почте: npavlovskaya@vodokanal-nn.ru или связаться по телефону 8(831) 246-99-24. Все экскурсии проводятся бесплатно. При необходимости предоставляем транспорт (для учащихся старше 16 лет).