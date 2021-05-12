Ситуация с паводками стабилизировалась в Нижегородской области

Сегодня, 11 мая, стало известно, что ситуация с подтоплениями в Нижегородской области стабилизировалась. Об этом сообщает департамент региональной безопасности.
В настоящее время от воды освободилось 177 садовых участков в Нижнем Новгороде и 45 садов в Балахнинском районе.
- На оперативном контроле находится 14 паводковых ситуаций в 10 муниципалитетах, - отмечают специалисты.
На улучшение паводковой обстановки в регионе повлияло снижение сброса вод через работающие гидроагрегаты Нижегородской ГЭС. К слову, отмечается и тот факт, что в этом году не было достигнуто максимальных значений расходов воды через гидроузел.
Ситуация с подтоплениями по-прежнему находится под контролем нижегородских властей.
Напомним, ранее корреспондент «Комсомолки» проехался по Нижнему Новгороду и поделился тем, как обстоят дела на территориях, оказавшихся под водой.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!